Помогите написать сочинение, А.А. Рылова. В голубом простоте

Гость: Гость:

На картине изображен бескрайний простор, огромное бездонное синее небо, темное блестящее море, вода в нем переливается под яркими лучами солнца, дует теплый ветер, от этого волны бушуют в море, на их гребнях появилась белая пена. Все полотно картины занимают небо и море. По голубому небу летит стая лебедей. Лебеди летят к солнцу, в теплые края. Солнце освещает их широкие крылья, птицы летят уверенно и свободно по направлению к своей цели. Рядом с ними также быстро летят пушистые легкие перистые облака, они напоминают легкие перышки, которые витают в воздухе. По морю плывет корабль, развеяв свои паруса, он летит по волнам.Главные цвета картины это синий и белый, темно-синим цветом изображается море, а светлым небо, плавный переход цвета отлично передает атмосферу, которую хочет передать художник.