X^2-7xy+6y^2=18 РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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X^2-7xy+6y^2=18 (x-y)(x-6y)=18 18=1*18=2*9=3*6 1) x-y=1 x-6y=18 Вычитаем из 1 уравнения 2 уравнение. 5y=-17; y=-17/5; x=1+y=-12/5 2) x-y=18 x-6y=1 Вычитаем из 1 уравнения 2 уравнение. 5y=17; y=17/5; x=18+y=107/5 Остальные делаются точно также. Я не буду писать подробное решение, напишу только ответы. 3) x-y=2 x-6y=9 y=-7/5; x=3/5 4) x-y=9 x-6y=2 y=7/5; x=52/5 5) x-y=3 x-6y=6 y=-3/5; x=12/5 6) x-y=6 x-6y=3 y=3/5; x=33/5