Помогите пожалуйста!!! Какая историческая эпоха нашла отражение в "Слове о Полку ??горевич"??? Заранее спасибо!
Литература
Помогите пожалуйста!!! Какая историческая эпоха нашла отражение в "Слове о Полку ??горевич"??? Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
старая эпоха.... такая старая что даже вспоминать не хочется..
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