Помогите пожалуйста!!! Какая историческая эпоха нашла отражение в "Слове о Полку ??горевич"??? Заранее спасибо!

Литература

Помогите пожалуйста!!! Какая историческая эпоха нашла отражение в "Слове о Полку ??горевич"??? Заранее спасибо!

Автор: Гость