Вычислите массу оксида углерода(IV) который образуется при горении 150г метана по уравнению CH4+O2-----CO2+H2O
Химия
Вычислите массу оксида углерода(IV) который образуется при горении 150г метана по уравнению CH4+O2-----CO2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 г Х г СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2Оn = 1 моль n = 1 мольM= 16 г/моль M = 44 г/мольm = 16 г m = 44 г150 г СН4 - Х г СО216 г СН4 - 44 г СО2m(CO2) = 150 * 44 / 16 = 412,5 г
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