Вычислите массу оксида углерода(IV) который образуется при горении 150г метана по уравнению CH4+O2-----CO2+H2O

Химия
Вычислите массу оксида углерода(IV) который образуется при горении 150г метана по уравнению CH4+O2-----CO2+H2O
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   150 г                                           Х г   СН4         +          2О2        =      СО2       +       2Н2Оn = 1 моль                                      n = 1 мольM= 16 г/моль                               M = 44 г/мольm = 16 г                                          m = 44 г150 г СН4    -   Х г СО216 г СН4      -   44 г СО2m(CO2) = 150 * 44 / 16 = 412,5 г

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