Найдите A и T 1)6a+a-6a=66 2)5t+2t-7t=7 Привемер В Г
Математика
Найдите A и T 1)6a+a-6a=66 2)5t+2t-7t=7 Привемер В Г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6а+а-6а=66 а=66 2) 5t+2t-7t=7 0=7 уравнение не верно
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