Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка. Надо придумать такую же ??разу из не настоящих слов. Пожалуйста помогите

Русский язык

Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка. Надо придумать такую же ??разу из не настоящих слов. Пожалуйста помогите

Автор: Гость