Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка. Надо придумать такую же ??разу из не настоящих слов. Пожалуйста помогите

Русский язык
Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка. Надо придумать такую же ??разу из не настоящих слов. Пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меляная чмыка респакала выную смеку. Нет, я не курила)
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