Помоги плез. Я чет вообще не шарю !!

Английский язык
Помоги плез. Я чет вообще не шарю !!
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Автор: Гость
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Гость:
- for to in for in of of - не знаю at,at at about не знаю не знаю by - - in
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