Мини сочинение на тему "тактичный человек". используйте зачин, как начало: Такти??ный человек-это человек, который... и используйте концовку: Воспитывайте в себе такт, потому что...

Гость: Гость:

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ТАКТИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕКТактичность ЭТО одна из самых замечательных черт характера. Тактичный человек привлекает к себе окружающих, он умеет сделать так, чтобы людям было хорошо с ним. Тактичным мы называем человека, который никогда:не будет назойливым, не утомит, не обидит, не пошутит некстати.Он не станет бесцеремонно разглядывать постороннего или знакомого, отпуская замечания по поводу его внешности. Он не станет давать советы тогда, когда его об этом не просят. Он не будет во всеуслышание без основания критиковать кого бы то ни было и что бы то ни было.Тактичный человек всегда знает, как правильно поступить в той или иной ситуации. Откуда он это знает? Ему помогает внутреннее чутье и воспитание. Таких людей называют тонкими, деликатными, чуткими.Каждый человек может научиться быть тактичным! А для этого достаточно относиться к людям так, как вам хотелось бы, чтобы относились к вам. Если вы будете почаще «прикидывать» на себя свои поступки, шутки, поведение, то научитесь понимать нужды других людей. Ведь в людях много общего! И то, что не понравится вам, скорее всего, не понравится и другому человеку. То, на что обидитесь вы, обидит и другого! Научитесь чувствовать это, сопереживать другим. А для этого нужно уважать других не меньше, чем себя!