Как выглядел и как управлялся город-коммуна?

Гость: Гость:

Коммунами назывались города, приобретшие определенную независимость от своего сеньора и более или менее широкую автономию. Город – коммуна становился по отношению к своему сеньору вассалом. Сеньор подтверждал хартию, права и привилегии такого города и обязывался не только соблюдать их, но и отстаивать от посягательств со стороны третьих лиц. Представители города-коммуны со своей стороны приносили сеньору оммаж и присягу, формула которой близко напоминала формулу вассальной присяги. При каждой перемене сеньора хартия вновь подтверждалась и присяга вновь приносилась. Подобно вассалу, город-коммуна платит сеньору вассальные помочи в трех случаях – посвящение старшего сына в рыцари, выдача замуж старшей дочери, выкуп из плена; несет воинскую повинность по требованию сеньора, но повинность эта была ограничена либо определенным районом (не дальше одного дня пути), либо определенным числом дней в году.