Рафаэль Санти его творчество

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Рафаэль Санти (1483-1520) - великий итальянский живописец, график, архитектор эпохи Врзрождения. Самые известные работы Рафаэля, как живописца: Сикстинская Мадонна, Мадонна Конестабиле, Дама с единорогом, Три грации, Битва святого Георгия с драконом... Как архитектора: собор Святого Петра в Риме, двор Ватикана с лоджиями, церковь Сант-Элиджо дельи Орефичи, капелла Киджи... Рафаэль расписывал парадные залы Ватиканского дворца, своды капеллы Киджи.