В данных предложениях найдите ошибки ,исправьте их и запишите правильные вариант?? . 1) У меня не вызывают уважения и доверенность люди,которые долго помнят обиды . 2) В статье автор заостряет внимание на проблему отношений м...
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В данных предложениях найдите ошибки ,исправьте их и запишите правильные вариант?? . 1) У меня не вызывают уважения и доверенность люди,которые долго помнят обиды . 2) В статье автор заостряет внимание на проблему отношений между подростками .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) У меня не вызывает уважение и доверенность люди, которые долго помнят обиды 2) В статье автор заостряет внимание на проблему отношений между подростками хотя перед автор, можно поставить запятую, т.к в статье- это водное слово, но не точно
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