В данных предложениях найдите ошибки ,исправьте их и запишите правильные вариант?? . 1) У меня не вызывают уважения и доверенность люди,которые долго помнят обиды . 2) В статье автор заостряет внимание на проблему отношений м...

Гость: Гость:

1) У меня не вызывает уважение и доверенность люди, которые долго помнят обиды 2) В статье автор заостряет внимание на проблему отношений между подростками хотя перед автор, можно поставить запятую, т.к в статье- это водное слово, но не точно