5. В двух кучках по 100 камушков. На первом шаге перекладываем 5 камушков из первой кучки во вторую. На втором шаге перекладываем 6 камушков из второй куч-ки в первую. Затем снова перекладываем 5 камушков из первой кучки во вто...
Математика
5. В двух кучках по 100 камушков. На первом шаге перекладываем 5 камушков из первой кучки во вторую. На втором шаге перекладываем 6 камушков из второй куч-ки в первую. Затем снова перекладываем 5 камушков из первой кучки во вторую, потом перекладываем 6 камушков из второй кучки в первую. И так далее. Через сколько шагов обе кучки снова будут содержать по 100 камушков? А. Через 11. Б. Через 10. В. Через 9. Г. Через 8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 10 шагов будут по 100
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