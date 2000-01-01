А)679-(179+а),если а = 178 б)(b+896)-(c+296,если b=1673, с=273
Математика
А)679-(179+а),если а = 178 б)(b+896)-(c+296,если b=1673, с=273
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 679-(179+а) Если а=178 то 679-(179+178)=322 б)(b+896)-(c+296) Если b=1673 c=273 то (1673+896)-(273+296)=2000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
В данных предложениях найдите ошибки ,исправьте их и запишите правильные вариант?? . 1) У меня не вызывают уважения и доверенность люди,которые д...
Математика
5. В двух кучках по 100 камушков. На первом шаге перекладываем 5 камушков из первой кучки во вторую. На втором шаге перекладываем 6 камушков из вто...
География