Как решить это уравнение 160-2 равно 40

Математика
Как решить это уравнение 160-2 равно 40
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160-2=40 158:40 понятно.
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