Решите пожалуйста 460-463 поэтапно

Гость: Гость:

1)6/х+5=4/3-х 1. Будем избавляться от 6 и 4, домножая дробь на 12 6/12*(х+5)=4/12*(3-х) Остаётся 2*(х+5)=3*(3-х) 2х+10=9-3х 2х+3х=9-10 5х=-1 х=-1/5 2)5/1-х=4/6-х 5/20*(1-х)=4/20*(6-х) 4*(1-х)=5*(6-х) 4-4х=30-5х -4х+5х=30-4 -х=26 х=26/-1 х=-26 3)4/х-6=1/х+3 Прости, забыла как :с 4)3/х-6=2/2х-9 3/6*(х-6)=2/6*(2х-9) 2*(х-6)=3*(2х-9) 2х-12=6х-27 2х-6х=-27+12 -4х=-15 х=-15/-4 х=3,75 Но я могу ошибаться с решениями)