Что обозначает а синтаксическом разборе сквозь помогите пожалуйста
Русский язык
Что обозначает а синтаксическом разборе сквозь помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Червонное - определение зарево - подлежащее заката - дополнение сквозь - обстоятельство гущу - дополнение ветвей - дополнение бросало - сказуемое на газоны - дуплексиф свежие - определение пурпурные, фиолетовые, лимонные - однородные определения пятна - дополнение 1 Простое предложение 2 Распространенное 3 Невосклицательное 4 Повествовательное 5 Двухсоставное 6 Осложнено однородными определениями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разберите на члены предложения и второстепенные члены предложения, Предложение: вчера я написал письмо своему другу
История