Сочинение на тему мой Пушкин по русской литературе
Литература
Сочинение на тему мой Пушкин по русской литературе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр Сергеевич Пушкин нечто большее чем просто стих, просто поэт, либо просто школа, даже слово “Великий”, будет чем-то низшим по сравнению с моими чувствами. Пушкин играет большую роль в моей жизни. Его стихи, сказки, поэмы, можно читать часами, можно перечитывать миллионы раз и ты не устанешь и будешь находить каждый раз новый для себя смысл, каждый раз более увесистый, любопытный и кажется не похожий на тот первый.
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