Факты о М.Ю Лермонтеве

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Первое и единственное издание стихотворений при жизни поэта было выпущено в 1840 году.Лермонтов не был привлекателен для женского пола, но он посвятил немало произведений любовной теме. Однажды познакомившись с молодой девушкой из соседнего имения — Екатериной Сушковой, Лермонтов не получает взаимной симпатии. Из-за чего решает отомстить ей, и через некоторое время влюбляет в себя и расстраивает ее предстоящую свадьбу. После чего «бросает» Сушкову и признается, что никогда ее не любил. Будучи человеком дерзким, за всю свою недолгую жизнь Лермонтов 3 раза был на дуэли, а 4 раза дуэли удалось избежать благодаря здравомыслию окружающих. На последней дуэли все были уверены в промахе оппонента Лермонтова, так как тот слыл «косым» стрелком, не имевшим достаточного опыта в этом деле. Однако же Мартынов попал Михаилу Лермонтову прямо в грудь, что привело к смерти поэта