Как решить задачу В магазин привезли 400 килограммов зеленого и Черного винограда ?? нескольких коробках был черный виноград по 9 килограммов каждый в 32 коробках зеленый виноград по 8 килограммов каждый сколько коробок черного...
Математика
Как решить задачу В магазин привезли 400 килограммов зеленого и Черного винограда ?? нескольких коробках был черный виноград по 9 килограммов каждый в 32 коробках зеленый виноград по 8 килограммов каждый сколько коробок черного винограда привезли в магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32*8=256(кг.)-зеленого винограда. 2)400-256=144 (кг.)-черного винограда. 3)144:9=16 (к.)-черного винограда. Ответ:16 коробок.
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