Как решить задачу В магазин привезли 400 килограммов зеленого и Черного винограда ?? нескольких коробках был черный виноград по 9 килограммов каждый в 32 коробках зеленый виноград по 8 килограммов каждый сколько коробок черного...

Математика

Как решить задачу В магазин привезли 400 килограммов зеленого и Черного винограда ?? нескольких коробках был черный виноград по 9 килограммов каждый в 32 коробках зеленый виноград по 8 килограммов каждый сколько коробок черного винограда привезли в магазин

Автор: Гость