Помогите найти реферат на тему Конденсация по физике (=
Физика
Помогите найти реферат на тему Конденсация по физике (=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конденсация это переход пара в воду путем остывания. Так же "r" -удельная теплота парообразавания это колво теплоты нужное для парообразавания или выделяющеяся при конденсации.
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