Синтаксический разбор предложения. По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший в удалении.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения. По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший в удалении.

Автор: Гость