Синтаксический разбор предложения. По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший в удалении.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший в удалении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По временам(дополн) слышался(гл) странный (прил) звон(сущ) точно от стекла (дополн) переходишвший (гл) на самый высокие (прил) ноты (сущ) и замиравшие (прил) в удалении (дополн)
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