20 яблок продали 60 сколько всего осталось

Математика
20 яблок продали 60 сколько всего осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-40 яблок осталось Или 40
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