Почему революцию в нидерландах называют буржуазной

История
Почему революцию в нидерландах называют буржуазной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Нидерландах  уже назрели острые противоречия между дворянством. 
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