Почему революцию в нидерландах называют буржуазной
История
Почему революцию в нидерландах называют буржуазной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Нидерландах уже назрели острые противоречия между дворянством.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший в удалении.
Информатика
Напишите программу, которая считывает с клавиатуры n чисел и затем выводит на экран сумму и среднее арифметическое положительных чисел. в паскаль