Выпишите утвердительные и отрицательные предложения. 1) Ты жива еще моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет. 2) Листья падают, листья падают Стонет вете...

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Выпишите утвердительные и отрицательные предложения. 1) Ты жива еще моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет. 2) Листья падают, листья падают Стонет ветер, Протяжен и глух. Кто же сердце порадует? Кто же его успокоит, мой друг? 3) О буйные ветры, Скорее, скорей! Скорей нас сорвите С докучных ветвей! Сорвите, умчите, Мы ждать не хотим, Летите, летите! Мы с вами летим!..

Автор: Гость