Народ помогите мне по физике! надобно решить все кроме 2 3 5

Физика
Народ помогите мне по физике! надобно решить все кроме 2 3 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Uа=20 м/с, Uг=360 км/ч=100 м/с  Ur/Ua=100/20=5 м/с  4) L=20 м, U=10 см/с=0,1 м/с  S=Ut=>t=S/U=20/0,1=200 с  6) U=5 м/с=18 км/ч, S=99 км  S=Ut=>t=S/U=5 ч 30 мин 7) S=6000 м, U1=500 м/с, U2=800 км/ч=222 м/с  t1=S/U1=6000/500=12 с  t2=S/U2=6000/222=27 c  t2-t1=27-12=15 с  8) t=1 сутки=24 ч=1440 минут, t2=1 минута, L=86,4 см=864 мм L/t1=864/1440=0,6 мм  9) Uср=Sобщ/tобщ  tобщ=t1+t2+tостановки t2=S2/U2  S2=S-S1  S1=U1*t1  Ucp=Sобщ/(t1+tостановки+(S1-U1*t1)/U2) = 96 км/ч  10) S2=U2*t2=50*3=150 км  Uср=Sобщ/tобщ=S1+S2/t1+t2=150+90/3+2=48 км/ч  11) По условию задачи, а там сказано полпути проехал на велосипеде, значит первую половину пути проехал за t/2, а раз t=3, значит первую половину проехал за 1,5 часа. Раз так, значит прошёл он оставшуюся часть пути за те же 1,5 часа. t2=1,5 ч.  12) S1=S-S2=200-80=120 км  t=S1/U=120/60=2 часа  U=S2/t=80/2=40 км/ч 
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