Народ помогите мне по физике! надобно решить все кроме 2 3 5

Гость: Гость:

1) Uа=20 м/с, Uг=360 км/ч=100 м/с Ur/Ua=100/20=5 м/с 4) L=20 м, U=10 см/с=0,1 м/с S=Ut=>t=S/U=20/0,1=200 с 6) U=5 м/с=18 км/ч, S=99 км S=Ut=>t=S/U=5 ч 30 мин 7) S=6000 м, U1=500 м/с, U2=800 км/ч=222 м/с t1=S/U1=6000/500=12 с t2=S/U2=6000/222=27 c t2-t1=27-12=15 с 8) t=1 сутки=24 ч=1440 минут, t2=1 минута, L=86,4 см=864 мм L/t1=864/1440=0,6 мм 9) Uср=Sобщ/tобщ tобщ=t1+t2+tостановки t2=S2/U2 S2=S-S1 S1=U1*t1 Ucp=Sобщ/(t1+tостановки+(S1-U1*t1)/U2) = 96 км/ч 10) S2=U2*t2=50*3=150 км Uср=Sобщ/tобщ=S1+S2/t1+t2=150+90/3+2=48 км/ч 11) По условию задачи, а там сказано полпути проехал на велосипеде, значит первую половину пути проехал за t/2, а раз t=3, значит первую половину проехал за 1,5 часа. Раз так, значит прошёл он оставшуюся часть пути за те же 1,5 часа. t2=1,5 ч. 12) S1=S-S2=200-80=120 км t=S1/U=120/60=2 часа U=S2/t=80/2=40 км/ч