Переведите 124,44 вдесятичной в трёхичную и обратно

Информатика
Переведите 124,44 вдесятичной в трёхичную и обратно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если перевести 124,44 из десятичной системы счисления в троичную будет 11121,10 в троичной системе счисления
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