Помогите пожалуйста придумать задачу на сумму положительного и отрицательного ч??сла
Математика
Помогите пожалуйста придумать задачу на сумму положительного и отрицательного ч??сла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано положительное и отрицательное число. Сумма этих чисел 8. Найдите эти числа, если известно, что отрицательное число меньше, чем -2, а положительное больше, чем 12. (ответ: положительное 13, отрицательное -5)
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