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Предложение со словом звонкая
Русский язык
Предложение со словом звонкая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной начинается звонкая капель.
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