Решите неравенство 7-5(x+3)lt;1-4x. На каком из рисунков изображено множество его решен??й?
Математика
Решите неравенство 7-5(x+3)lt;1-4x. На каком из рисунков изображено множество его решен??й?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-5(x+3)<1-4x 7-5x-15<1-4x 7-5x-15-1+4x<0 -9-x<9 x<-9. Получается 2 график.
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