Дать характеристику машиностроения одной из отрослей по плану с/х машины Комбай??
География
Дать характеристику машиностроения одной из отрослей по плану с/х машины Комбай??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машиностроение сельскохозяйственных машин - сельско-хозяйственное машиностроение: 1) обеспечивают машинами и техническими устройствами отрасли сельского хозяйства. например, автопоилки для животных, комбайны для уборки зерновых культур, техника для работы в теплицах, льноуборочные комбайны и т.д.; 2) главный фактор размещения - потребитель. Как правило, с/х машины имеют большие размеры, не удобные в перевозки на большие расстояния, поэтому заводы строят в тех областях, откуда удобно доставлять к потребителям. 3) Основные районы - юг Сибири, юг Европейской части России
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Бабушка посадила весной 8 кг картофеля,а осенью собрала 40 кг.Во сколько раз больше она собрала картофеля,чем посадила?в двух действиях,второе дейс...
История
Проекст тема страны за 9-11века карта европы за эти века и фотограффии одежды франц??и германии италии королевств дании шведов норвегии княжеств по...
Русский язык