0,1x-2=-0.9 -7m-1=-29 7x-25=-53 16c+20=7c+74 2.2-0.6x=8.8 Найти корни уравнения
Алгебра
0,1x-2=-0.9 -7m-1=-29 7x-25=-53 16c+20=7c+74 2.2-0.6x=8.8 Найти корни уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 0,1х-2= -0,9 0,1х= 1,1 х= 11 2. -7m-1= -29 -7m= -28 m= 4 3. 7х-25=-53 7х= - 28 х= -4 4. 16с+20=7с+74 16с-7с=74-20 9с= 54 с= 6 5. 2,2-0,6х=8,8 -0,6х= 6,6 х= -11
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