Перевод нужен номер 10

Английский язык
Перевод нужен номер 10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо переводить слова номер 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Юли есть 20 разноцветных шариков желтых красных голубых и зеленых известно что р??вно в 17 из них не являются зелеными Ровно 12 не являются желты...
Ответить
Алгебра
0,1x-2=-0.9 -7m-1=-29 7x-25=-53 16c+20=7c+74 2.2-0.6x=8.8 Найти корни уравнения
Ответить
История
СРОЧНООО ХЕЕЛП МИ! ЗАВТРА НУЖНО СДАВАТЬ, ПЛЗ ПРОШУ. ДАЮ 20 БАЛЛОВ. Выберите правил??ный ответ: Преимущество коллегий перед приказами заключалос...
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста мне.
Ответить
Русский язык
Придумать предложение халявные балы
Ответить