Найдите значение выражения 3 в квадрате×3 в кубе
Алгебра
Найдите значение выражения 3 в квадрате×3 в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 в квадрате это 9, 3в кубе это 27, значит 9•27=243
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