Кокой будет ответ найдите. меньше 0.17больше0.16

Математика
Кокой будет ответ найдите. меньше 0.17больше0.16
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0.16,5 вроде так ,задание надо писать точнее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Плиз плиз плиз если что 2 раундап 147 с.
Ответить
Математика
Таня пробежала 30 м за 6 с. С какой скоростью она бежала?
Ответить
История
Сообщение о одном из подвига гиракла
Ответить
Алгебра
Доказать что 81^7-27^9-9^13 кратно 45
Ответить
Математика
Уравнение: Решите Я Вас Прошу!!! x * 9 = 130 + 140|||||||x : 8 = 200 - 120 |||164 - x = 720 : 9
Ответить