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Кокой будет ответ найдите. меньше 0.17больше0.16
Математика
Кокой будет ответ найдите. меньше 0.17больше0.16
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0.16,5 вроде так ,задание надо писать точнее
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