Ребят помогите решить, только подробно плиз,чтоб я поняла: )) нужно только в и г,За??анее спасибо! ))

Алгебра

Ребят помогите решить, только подробно плиз,чтоб я поняла: )) нужно только в и г,За??анее спасибо! ))

Автор: Гость