Ребят помогите решить, только подробно плиз,чтоб я поняла: )) нужно только в и г,За??анее спасибо! ))
Алгебра
Ребят помогите решить, только подробно плиз,чтоб я поняла: )) нужно только в и г,За??анее спасибо! ))
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