7м проволоки разрезать на 8 кусков. сколько метров проволоки в одном куске
Математика
7м проволоки разрезать на 8 кусков. сколько метров проволоки в одном куске
Ответ(ы):
Гость:
Находим сколько приходится метров на 1 кусок, для этого 7 делим на 8 и получаем 7/8 м на 1 кусок. Ответ: 7/8 м на 1 кусок или же 0,875 метров на 1 кусок. (перевела из неправильной дроби)
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