1)Чем грамматические значения прилагательного отличаются от тех же грамматических значений существительного? 2)какие отдельные грамматические значения есть у прилагательного? 3) чем отличается изменение кратких форм прилагате...

Гость: Гость:

1) Они соотносятся с ними - тот же род, число, падеж. Обозначают признак предмета, а существительные - сам предмет 2) Разряды, форма, степени сравнения 3) Краткие формы не изменяются по падежам в отличие от полных 4) Признак предмета