1)Чем грамматические значения прилагательного отличаются от тех же грамматических значений существительного? 2)какие отдельные грамматические значения есть у прилагательного? 3) чем отличается изменение кратких форм прилагате...

Русский язык
1)Чем грамматические значения прилагательного отличаются от тех же грамматических значений существительного? 2)какие отдельные грамматические значения есть у прилагательного? 3) чем отличается изменение кратких форм прилагательных от полных? 4) Каково общее граматическое значение имени прилагательного?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Они соотносятся с ними - тот же род, число, падеж.  Обозначают признак предмета, а существительные - сам предмет 2)  Разряды, форма, степени сравнения  3) Краткие формы не изменяются по падежам в отличие от полных  4) Признак предмета 
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