Как эти слова переводятся на современный язык: Фараон,колесница,сатрапы,циклопы,спартанцы,оракулы,патриции,гладиатор.
Русский язык
Как эти слова переводятся на современный язык: Фараон,колесница,сатрапы,циклопы,спартанцы,оракулы,патриции,гладиатор.
Ответ(ы):
Гость:
Египетский царь , способ езды , незн , незн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Как эти слова переводятся на современный язык: Фараон,колесница,сатрапы,циклопы,спартанцы,оракулы,патриции,гладиатор.
История