Как эти слова переводятся на современный язык: Фараон,колесница,сатрапы,циклопы,спартанцы,оракулы,патриции,гладиатор.

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Как эти слова переводятся на современный язык: Фараон,колесница,сатрапы,циклопы,спартанцы,оракулы,патриции,гладиатор.

Автор: Гость