Как эти слова переводятся на современный язык: Фараон,колесница,сатрапы,циклопы,спартанцы,оракулы,патриции,гладиатор.

Русский язык
Как эти слова переводятся на современный язык: Фараон,колесница,сатрапы,циклопы,спартанцы,оракулы,патриции,гладиатор.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Египетский царь , способ езды , незн , незн
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