Решить задачи. а)На уроках труда ученики 2"А" класса приготовили 26 подарков для де??ского сада,а 2"Б " на 4 подарка больше.Сколько всего подарков приготовили ученики двух классов вместе? б)На уроках труда ученики 2" А" класс...

Математика
Решить задачи. а)На уроках труда ученики 2"А" класса приготовили 26 подарков для де??ского сада,а 2"Б " на 4 подарка больше.Сколько всего подарков приготовили ученики двух классов вместе? б)На уроках труда ученики 2" А" класса приготовили 26 подарков для детского сада.2"Б" на 4 подарка больше,чем 2"А ",а 2"Б" на 6 подарков меньше,чем 2" Б".Сколько подарков приготовили ученики 2" Б" класса?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 26+4=30 это 2б класс приготовили подарки 26+30=56 общее количество подарков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проаерить слово свирестели
Ответить
Українська література
Написати твір "користь книги в житті людини"
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словами сказано,доложено,указано,забыто.
Ответить
Геометрия
Центр окружности описанной около равнобедренного треугольника ABC, является серединой основания треугольника. Найдите углы треугольника. Помогите...
Ответить
Русский язык
Прочитай текст.Выпиши глаголы определи их вид,формы наклонения,времени,лица,числ??,рода(в прошедшем времени)Образец:вяжет -несов.вид,изъяв.нак.наст...
Ответить