Решить задачи. а)На уроках труда ученики 2"А" класса приготовили 26 подарков для де??ского сада,а 2"Б " на 4 подарка больше.Сколько всего подарков приготовили ученики двух классов вместе? б)На уроках труда ученики 2" А" класс...

Математика

Решить задачи. а)На уроках труда ученики 2"А" класса приготовили 26 подарков для де??ского сада,а 2"Б " на 4 подарка больше.Сколько всего подарков приготовили ученики двух классов вместе? б)На уроках труда ученики 2" А" класса приготовили 26 подарков для детского сада.2"Б" на 4 подарка больше,чем 2"А ",а 2"Б" на 6 подарков меньше,чем 2" Б".Сколько подарков приготовили ученики 2" Б" класса?

Автор: Гость