Написати твір "користь книги в житті людини"
Українська література
Написати твір "користь книги в житті людини"
Ответ(ы):
Гость:
Без книги людина не була б людиною.тому що книга дає знання а без знаннь людина нічого б не змогла не булоб нічого і люди так, і залишилилися б печерними тому діти поважайте книги не робіть поганого книгам вони дають вам знання
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