Прочитай текст.Выпиши глаголы , определи их вид,формы наклонения,времени,лица,чис??а, рода(в прошедшем времени). Образец:вяжет-несов-в,изъяв.н,наст.в,3.лицо,ед.ч. Зима-рукодельница Снова в заботах Зима -Рукодельница: Пусть ...

Русский язык

Прочитай текст.Выпиши глаголы , определи их вид,формы наклонения,времени,лица,чис??а, рода(в прошедшем времени). Образец:вяжет-несов-в,изъяв.н,наст.в,3.лицо,ед.ч. Зима-рукодельница Снова в заботах Зима -Рукодельница: Пусть потеплее природа оденется. Много Зима заготовила пряжи, Белые вещи без устали вяжет: Сонным деревьям-пушистые шапки, Ёлочкам варежки вяжет на лапки. Шила,вязала и очень устала: Ох,поскорей уж весна бы настала!

Автор: Гость