Прочитай текст.Выпиши глаголы , определи их вид,формы наклонения,времени,лица,чис??а, рода(в прошедшем времени). Образец:вяжет-несов-в,изъяв.н,наст.в,3.лицо,ед.ч. Зима-рукодельница Снова в заботах Зима -Рукодельница: Пусть ...
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Прочитай текст.Выпиши глаголы , определи их вид,формы наклонения,времени,лица,чис??а, рода(в прошедшем времени). Образец:вяжет-несов-в,изъяв.н,наст.в,3.лицо,ед.ч. Зима-рукодельница Снова в заботах Зима -Рукодельница: Пусть потеплее природа оденется. Много Зима заготовила пряжи, Белые вещи без устали вяжет: Сонным деревьям-пушистые шапки, Ёлочкам варежки вяжет на лапки. Шила,вязала и очень устала: Ох,поскорей уж весна бы настала!
Ответ(ы):
Гость:
Оденется- сов-в,изъяв.н, будущ.в,3 лицо, ед.ч Заготовила-сов.в, изъяв.н, прош.в,3 лицо, ед.ч Вяжет-несов-в,изъяв.н,наст.в,3.лицо,ед.ч. Шила-несов.вид, изъяв.н, прош.в, 3 лицо, ед.ч Вязала-несов.вид, изъяв.н, прош.в, 3 лицо, ед.ч Настала-несов.вид, изъяв.н, прош.в, 3 лицо, ед.ч
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