На какой глубине находится станция метро ,если её эскалатор длиной 65 м наклонен к ??лоскости горизонта под углом 42 градуса.???

Гость: Гость:

у нас получаеться прямоугольный треугольник в котором известна гипотенуза и угол при горизонтальной стороне. А надо получить вертикальную сторону. сни данного угла это как раз отношение противолежащей стороны (вертикальной) к гипотенузе (эскаватору) . Смотришь синус этого угла и получаешь син42*65 вот и твоя высота.