На какой глубине находится станция метро ,если её эскалатор длиной 65 м наклонен к ??лоскости горизонта под углом 42 градуса.???

Геометрия
На какой глубине находится станция метро ,если её эскалатор длиной 65 м наклонен к ??лоскости горизонта под углом 42 градуса.???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
у нас получаеться прямоугольный треугольник в котором известна гипотенуза и угол при горизонтальной стороне. А надо получить вертикальную сторону. сни данного угла это как раз отношение противолежащей стороны (вертикальной) к гипотенузе (эскаватору) . Смотришь синус этого угла и получаешь син42*65 вот и твоя высота.
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