Морская даль во мгле туманной; Там парус тонет, как в дыму, А волны в злобе постоянной Бегут к прибрежью моему. Из них одной, избранной мною, Навстречу пристально гляжу И за грядой ее крутою До камня влажного слежу. К н...

Литература

Морская даль во мгле туманной; Там парус тонет, как в дыму, А волны в злобе постоянной Бегут к прибрежью моему. Из них одной, избранной мною, Навстречу пристально гляжу И за грядой ее крутою До камня влажного слежу. К ней чайка плавная спустилась, — Не дрогнет острое крыло. Но вот громада докатилась, Тяжеловесна, как стекло; Плеснула в каменную стену, Вот звонко грянет на плиту — А уж подкинутую пену Разбрызнул ветер на лету. ПОМОГИТЕ НУЖНА:ФОРМА СТИХА,ТИП РИФМЫ,РАЗМЕР ЭТОГО СТИХОТВОРЕНИЯ.

Автор: Гость