Как вы считаете когда песок пляжа будет нагреваться сильнее: в полдень или вечеро?? ? Объясни почему
География
Как вы считаете когда песок пляжа будет нагреваться сильнее: в полдень или вечеро?? ? Объясни почему
Ответ(ы):
Гость:
Потому что солнце быстрее нагревает твердые предметы, чем воду например она отражает солнечные лучи как в призме, а вечером наоборот песок быстро отдает температуру, поэтому если вы замечали, вечером вода намного теплее купаться, чем в полдень) ) или еще пример ящерки теплолюбивые они свою жизнедеятельность питают от солнечных лучей поэтому они долго нежаться на камешках, получая тепло и сверху и снизу))
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