выпишите слова одной тематической группы. вот и чайник за кофейником бежит, тарат??рит, тараторит, дребезжит... что? найди и подчеркни родственные слова. обозначь в них корень. поставь знак ударения.
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выпишите слова одной тематической группы. вот и чайник за кофейником бежит, тарат??рит, тараторит, дребезжит... что? найди и подчеркни родственные слова. обозначь в них корень. поставь знак ударения.
Ответ(ы):
Гость:
Слова одной тематической группы: посуда- чайник, кофейник. Родственные слова- это однокоренные слова. В написанном тобой отрывке я их не вижу.
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