выпишите слова одной тематической группы. вот и чайник за кофейником бежит, тарат??рит, тараторит, дребезжит... что? найди и подчеркни родственные слова. обозначь в них корень. поставь знак ударения.

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выпишите слова одной тематической группы. вот и чайник за кофейником бежит, тарат??рит, тараторит, дребезжит... что? найди и подчеркни родственные слова. обозначь в них корень. поставь знак ударения.

Автор: Гость