Напишите вопросы, чтобы узнать номера телефонов этих людей.используя you,he,she,we,they.

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Напишите вопросы, чтобы узнать номера телефонов этих людей.используя you,he,she,we,they.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Will you give me your number? 2. Will he give me his number? 3. Will she give me her number? 4. Will they give me their numbers?
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