Напишите сочинение рассуждение:Нужно ли быть в наше время смелым и мужественным! ??РОЧНО!!!!! ПЛАН:ТЕЗИС.ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.ВЫВОД.

Гость: Гость:

Многие считают спорт ненужным занятием. Я не только не согласен с этой точкой зрения, но и готов доказать, что спорт – это здорово. Я не могу себе представить, как можно прожить без спорта, не кататься на лыжах и не купаться. Ведь спорт – это замечательно. Он помогает стать бодрым, веселым и жизнерадостным. Спорт – это не только рекорды, очки, секунды, победы и поражения. Спорт – это развлечение, равного которому нет. Я думаю, что без спорта нельзя. Допустим, пришла зима и вместе с ней пришли всевозможные развлечения, игры: лыжи, коньки, хоккей, а если бы их не было, то и жизнь была бы скучной. Я рассуждаю о спорте только как о развлечении, не говоря о других его достоинствах. Он помогает стать сильным, здоровым, смелым. Спорт закаляет человека физически и духовно.