Укажите тип реакции: КОН+CuSO₄⁻ ---gt; соединения обмена полимеризации разложения

Химия
Укажите тип реакции: КОН+CuSO₄⁻ ---gt; соединения обмена полимеризации разложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это реакция обмена 2КОН+CuSO₄=Сu(OH)2+K2SO4
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