Диаметр CD диска 12 см Найдите Площадь диска (п округлить до 3.1)

Математика
Диаметр CD диска 12 см Найдите Площадь диска (п округлить до 3.1)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Площадь круга равна: S=π r^2 Радиус окружности равен половине диаметра: r=d/2=6 см S=3.14*6^2=3.14*36=113.04 смЕсли пи округлить до 3,1 тоS=3.1*6^2=3.1*36= 111.6

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