Площядь прямоугольника 32 см2 а его периметыр и24 см каким могут быть могут быть дли??ы его сторн закрась карточку с верным ответом

Математика

Площядь прямоугольника 32 см2 а его периметыр и24 см каким могут быть могут быть дли??ы его сторн закрась карточку с верным ответом

Автор: Гость