Площядь прямоугольника 32 см2 а его периметыр и24 см каким могут быть могут быть дли??ы его сторн закрась карточку с верным ответом

Математика
Площядь прямоугольника 32 см2 а его периметыр и24 см каким могут быть могут быть дли??ы его сторн закрась карточку с верным ответом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8 и 4 см - эта карточка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какая масса Al2O3 будет,если равняется 5 моль
Ответить
Русский язык
Помогите составить предложение со словосочетанием желтая поляна.
Ответить
Математика
Найти НОК и НОД числа (121,220)
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Я ВАС ОТБЛАГОДАРЮ!! 1.Объяснить образование водородных связ??й между молекулами спирта и влияние на физические свойства. ...
Ответить
Русский язык
Сделайте морфологический разбор деепричастия Прикрыв
Ответить