Площядь прямоугольника 32 см2 а его периметыр и24 см каким могут быть могут быть дли??ы его сторн закрась карточку с верным ответом
Математика
Площядь прямоугольника 32 см2 а его периметыр и24 см каким могут быть могут быть дли??ы его сторн закрась карточку с верным ответом
Ответ(ы):
Гость:
8 и 4 см - эта карточка
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